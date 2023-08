Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frauen belästigen Passanten in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Zwei Frauen sind am Dienstagnachmittag in der Innenstadt unangenehm aufgefallen, weil sie mehrere Passanten durch aggressives Betteln belästigten. Betroffen davon war auch ein Polizist, der in seiner Freizeit in der Stadt unterwegs war und von den beiden Unbekannten beleidigt und verbal bedroht wurde. Er alarmierte daraufhin seine im Dienst befindlichen Kollegen.

Beim Eintreffen der Beamten konnten die Frauen vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Wenig später sah der Zeuge die Damen allerdings erneut in einer Seitenstraße und verständigte ein zweites Mal die Streife. Während er auf die Polizisten wartete, verhielten sich die "Damen" wieder sehr aggressiv, gestikulierten wild herum und schrien den Mann an.

Die 21 und 31 Jahre alten Frauen wurden von den Einsatzkräften einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass beide schon mehrfach polizeilich aufgefallen sind. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Das Duo machte sich daraufhin auf den Weg in Richtung Bahnhof, um die Heimreise anzutreten. |ksr/cri

