POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann fährt gegen umgestürzten Baum - Ca. 2.000 Euro Sachschaden

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines zuvor wütenden Unwetters stürzte am Sonntag ein Baum auf die L612 in Fahrtrichtung Dielheim. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer von Horrenberg kommend in Richtung Dielheim. Der 37-Jährige bemerkte den Baum zu spät und fuhr dagegen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde der Baum anschließend beseitigt.

