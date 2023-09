Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit verletztem 6-jährigen Kind

Bingen (ots)

Am 16.09.2023 gegen 16:20 Uhr kommt es auf dem Fahrradweg entlang der B 9 zwischen Bingerbrück und Trechtingshausen, Höhe Am Kreuzbach, zu einem Unfall mit einem verletzten 6-jährigen Kind aus Bingen. Der 6-jährige Junge befährt hier in Begleitung seiner Eltern und dem älteren Bruder den Radweg in Trechtingshausen. Hier beginnt der Junge während des Fahrens herumzualbern und gerät mit einer Fußspitze in die Speichen des Vorderrades. Hierdurch fällt der 6-jährige ruckartig vorne über die Lenkstange zu Boden und wird hierbei verletzt. Eine nachträglich hinzukommende Ersthelferin kann den Rettungsdienst verständigen und verbringt die Mutter und den 6-Jährigen zum Anfahrpunkt für den Rettungsdienst. Auf Grund zeitweise bestehenden Bewusstseinseintrübungen wird der Rettungshubschrauber hinzugezogen. Hierfür muss die B 9 zeitweise für 30 Minuten vollgesperrt werden. Eine Lebensgefahr für den 6-Jährigen aus Bingen bestand zu keinem Zeitpunkt.

