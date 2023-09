Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Hund- Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Am 14.09.2023 gegen 17:00 Uhr befuhr eine E-Bike Fahrerin den Radweg zwischen Bingen-Stadt und Bingen-Dietersheim. In Höhe des Backhauses "Lüning" kam ihr ein Mann mit seinem Hund entgegen. Der Hund sei an einer sogenannten "Schleppleine" gewesen und in ihre Richtung gelaufen. Die Radfahrerin konnte dem Hund nicht mehr ausweichen und kam zu Sturz. Hierdurch zog sie sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der Hundehalter ging im Anschluss mit seinem Hund in Richtung Dietersheim weiter. Der Mann sei ca. 30-35 Jahre alt, hager und oberkörperfrei gewesen. Der Hund sei ca. kniehoch und braun. Eine Rasse sei nicht bekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell