Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.07.2023, gegen 04.00 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Männer aus einem nicht verschlossenen Pkw, welcher in der Hüsinger Straße stand, eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich der Personalausweis, Bankkarten und ein kleiner Bargeldbetrag. Eine Zeugin habe in der Hüsinger Straße zwei Männer wahrgenommen, welche die Schließverhältnisse an geparkten Fahrzeugen überprüften. Auch seien die beiden Männer in Hofeinfahrten gelaufen. Beide Unbekannte werden wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur. Beide trugen dunkle Kapuzenpullover, dunkle Hosen und dunkle Mützen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen von Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell