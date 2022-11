POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Daun (ots) - Am 14.11.2022 gegen 19:19 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Gerolstein die Landstraße 28 von Daun-Steinborn kommend in Richtung Daun-Neunkirchen. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Glücklicherweise wurden weder die Unfallverursacherin, noch der entgegenkommende 31-jährige ...

