POL-FR: Weil am Rhein: Vermeintlicher Verkehrsanlass endet in wechselseitiger Körperverletzung

Freiburg (ots)

Wegen eines Verkehrsanlasses sollen am Montag, 03.07.2023, kurz vor 12.00 Uhr, vor der Zollanlage in der Zollstraße ein 52 Jahre alter Mann und ein 60 Jahre alter Mann in einen Streit geraten sein, welcher wohl in eine wechselseitige Körperverletzung endete. Der 60-Jährige zog sich blutende Verletzungen im Gesicht zu, der 52-Jährige wurde in den Intimbereich getreten. Hier ist nicht bekannt, was für ein Verkehrsanlass Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein soll.

