Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Unterkunft in der Wonnhalde - Haus nicht mehr bewohnbar

Freiburg (ots)

Ein Zimmerbrand in einer städtischen Unterkunft in der Wonnhalde, ereignete sich am Montagabend, dem 03.07.2023, gg. 22.30 Uhr. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte ein Defekt an einem technischen Gerät dafür verantwortlich sein, dass es zum Brandausbruch in einem Zimmer der Unterkunft kam. Neben dem Löschangriff räumte die Feuerwehr Freiburg die Unterkunft. Die Bewohner wurden zunächst in einem Omnibus versorgt und anschließend in einer anderen städtischen Einrichtung untergebracht. Mehrere Personen wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht, wurden aber vor Ort wieder entlassen. Auch wegen der starken Rauchbildung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Der Gebäudeschaden dürfte fünf- bis sechsstellig sein.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell