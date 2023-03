Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt - Beim Tanken aufgefallen - "Alter Bekannter" belügt Bundespolizisten

Handewitt (ots)

Freitagabend stellte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei beim Tanken am Scandi-Park in Handewitt einen "alten Bekannten" fest. Dieser war bereits im Dezember 2022 und Januar 2023 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis anzeigt worden.

Auf Befragen, ob er das Fahrzeug gefahren hatte, verneinte der 34-Jährige dies und gab an, dass seine Begleiterin gefahren war. Die Beamten glaubten ihm nicht, da er die Autoschlüssel in seiner Hosentasche hatte und der Fahrersitz weit zurück eingestellt war, so dass die angebliche Fahrerin gar nicht an die Pedalen kommen konnte.

Die Bundespolizisten drohten ihm die Auswertung des Videomaterials der Tankstelle an. Jetzt gab er zu, den Mercedes gefahren zu sein und händigte einen internationalen irakischen Führerschein aus. Die Beamten erkannten Fälschungsmerkmale und stellten das Dokument sicher.

Den 34-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Begleiterin fuhr weiter, da sie einen gültigen Führerschein vorlegen konnte.

