Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Feuerwehreinsatz

Gaggenau (ots)

Ein vermutlich technischer Defekt hat am Sonntagabend kurz nach 19:30 Uhr einen Einsatz für Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Bahnhofsplatz ausgelöst. Durch den (Schmor-) Brand eines Wasserboilers in einer Gaststätte wurde der gesamte Gebäudekomplex stark verraucht. Menschen mussten durch die Feuerwehr und die Polizei kurzzeitig aus dem Gefahrenbereich gebracht werden, wurden aber nicht verletzt. Die Schadenshöhe am Boiler und an einer angrenzenden Wand dürfte im niedrigen 4-stelligen Bereich liegen.

