POL-AC: Zahlreiche zerstochene Reifen - Polizei sucht nach Zeugen

Aachen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (21.06.2023) gegen 03:45 Uhr ist es zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale am Rathausplatz in Richterich gekommen. Nach ersten Informationen meldeten Anwohner einen lauten Knall am Tatort. Mehrere Personen flüchteten anschließend in einem dunklen Auto in Richtung Horbach. Ob Beute gemacht wurde oder Gebäudeschaden entstanden ist, ist bisher unklar. Mehrere Anwohner ...

