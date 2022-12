Polizeidirektion Landau

Am Freitagmorgen wurden in Herxheim bei Landau und in Offenbach an der Queich jeweils eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In dem Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr ergaben sich in der Straße Am Kleinwald in Herxheim bei Landau bei 100 gemessenen Fahrzeugen vier Geschwindigkeitsverstöße. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 75 km/h. In der Germersheimer Straße in Offenbach an der Queich wurden in dem Zeitraum von 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr bei 80 gemessenen Fahrzeugen neun Verstöße geahndet. Der Höchstwert betrug 72 km/h. Bei beiden Kontrollstellen wurden zudem jeweils drei Fahrzeugmängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.

