POL-E: Essen: Unbekannte verfolgt 81-Jährige und stiehlt ihr Bargeld - Fotofahndung

45239 E.-Werden:

Am 31. März gegen 9:50 Uhr besuchte eine 81-jährige Essenerin eine Bankfiliale auf der Abteistraße, um dort Bargeld an einem der Schalter abzuholen. Sie verstaute das Bargeld in ihrer Handtasche und lief anschließend zur Bushaltestelle "Werdener Markt". Dort stieg sie in den Bus der Linie 182, fuhr bis zur "Hildegrimstraße" und stieg dort aus.

Als sie an ihrer Hauseingangstür angekommen war, sprach sie eine Unbekannte an, um nach dem Weg zu fragen. Die 81-Jährige wollte das Gespräch beenden und schloss die Eingangstür auf. Die Unbekannte drängte die Seniorin in den Hausflur und stieß sie zu Boden. Dann griff sie nach der Handtasche und zog das Bargeld heraus. Obwohl die Dame versuchte, sich mit ihrem Gehstock zu wehren, gelang es der Unbekannten, mit einem Teil des Bargelds zu flüchten.

Die Tatverdächtige wurde in der Bankfiliale videografiert. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/105783

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

