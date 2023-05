Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekanntes Pärchen stiehlt Kosmetikartikel in Parfümerie - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots)

45130 E.- Rüttenscheid: Am 27. Juli vergangenen Jahres stahlen eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann diverse Kosmetikprodukte in einer Parfümerie an der Rüttenscheider Straße.

Das Pärchen war von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet worden, wie es die Artikel in seine Taschen packte. Als die Mitarbeiterin die Polizei rief, flohen die beiden Unbekannten schließlich. Bei ihrer Tat wurden sie von der Videoüberwachung gefilmt. Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/105752

Das ermittelnde KK 34 fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort? Hinweise gehen bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0./SyC

