POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) - Am 14.09.2023 gegen 17:00 Uhr befuhr eine E-Bike Fahrerin den Radweg zwischen Bingen-Stadt und Bingen-Dietersheim. In Höhe des Backhauses "Lüning" kam ihr ein Mann mit seinem Hund entgegen. Der Hund sei an einer sogenannten "Schleppleine" gewesen und in ihre Richtung gelaufen. Die Radfahrerin konnte dem Hund nicht mehr ausweichen und kam zu Sturz. ...

mehr