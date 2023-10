Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungslage in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend, den 22.10.2023 fand auf dem Erfurter Anger eine angemeldete Versammlung mit pro-palästinensischen Hintergrund statt. An der Kundgebung beteiligten sich bis zu 400 Personen unter dem Motto: "Frieden im Nahen Osten - Für ein Ende des Krieges in Gaza". Vor Versammlungsbeginn kam es zu einer Störung durch einen 52-jährigen Erfurter. Der Passant bespuckte ein auf dem Boden ausgebreitetes Transparent und äußerte ausländerfeindliche Parolen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Die Demonstration verlief friedlich und ohne Vorkommnisse. Im Nahbereich der Versammlung kam es immer wieder aus dem anwesenden Trinkermilieu heraus zu Störungen, ohne Bezug zum Einsatzanlass. Die Landespolizeiinspektion Erfurt wurde zur Einsatzbewältigung von Kräften der Bereitschaftspolizei Thüringen und Landespolizeiinspektion Gera unterstützt. (PH)

