POL-HAM: VW bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 11 Jahre alter Junge wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Wernerstraße am Dienstagmorgen, 25. April, leicht verletzt. Eine 34-Jährige war gegen 8 Uhr in einem Peugeot in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als die Hammerin in Höhe der dortigen Schule mit dem 11-Jährigen kollidierte. Der Junge war hinter einem geparkten Auto auf die Straße gelaufen. Das Kind aus Drensteinfurt verletzte sich ...

