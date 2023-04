POL-HAM: 11-Jähriger nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hamm (ots) - Scheiben von mindestens zwanzig geparkten Autos beschädigten Unbekannte in der Nacht von Montag, 24. April, auf Dienstag, 25. April. In den meisten Fällen zerstörten der oder die Tatverdächtigen eine Scheibe, betroffen sind Autos im gesamten Hammer Stadtgebiet. In derselben Nacht zerstörten Unbekannte auch zahlreiche Bushaltestellen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen an den Autos und ...

