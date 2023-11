Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Anonyme Anruferin nach Unfallflucht eines 22-Jährigen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 11.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer die Untermühlaustraße in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke und geriet hierbei zu weit nach rechts. Die Folge war ein Zusammenstoß zwischen dessen rechter Fahrzeugseite und der linken Fahrzeugseite eines 51-jährigen Citroen-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der 22-Jährige von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Eine Zeugin meldete den Unfall der Polizei, hinterließ jedoch keine Rückrufnummer und keinen Namen. An der Unfallörtlichkeit konnte das beschädigte Fahrzeug angetroffen und in Augenschein genommen werden. Eine unmittelbar nach dem Vorfall eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Unfallfahrer verlief vorerst negativ. In Zusammenarbeit mit der PI Ludwigshafen konnte der beschädigte Mercedes dann jedoch an der Halteranschrift aufgefunden werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Der 22-Jährige muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Glücklicherweise hatte sich bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Polizei sucht aktuell nach der bislang unbekannten Zeugin, die den Unfall telefonisch meldete. Diese Zeugin oder weitere Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621-33010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell