Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkener kollidiert mit geparkten Autos

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 11.07.2023 gegen 22:15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer die Giessenstraße in Bad Säckingen in Richtung der Schulhausstraße. Dabei geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit zwei geparkten Pkw. Ein Zeuge informierte einen der Fahrzeugbesitzer, welcher vor Ort kam und die Polizei verständigte. Die Beamten des Polizeireviers Bad Säckingen führten beim Unfallverursacher einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von 3,2 Promille ergab. Der Unfallverursacher musste sich in einem örtlichen Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen. An den insgesamt drei Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung der Beamten vor Ort ein Gesamtschaden von ungefähr 4.500 Euro.

