Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jähriger fällt falscher Bankmitarbeiterin zum Opfer

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 59-Jähriger erhielt am 30.10.2023 einen Anruf von einer vermeintlichen Mitarbeiterin einer Bank. Er wurde zu der Richtigkeit verschiedener Überweisungen von seinem Konto befragt und ob er diese tatsächlich getätigt habe. Nachdem er dies verneinte, teilte ihm die Frau mit, dass eine Stornierung dieser Überweisungen sofort möglich sei. Kurze Zeit später erhielt er mehrere TAN-Nummern per SMS, welche er der Bankmitarbeiterin mündlich am Telefon diktierte. Daraufhin bestätigte diese die Stornierung der Überweisungen und teilte dem 59-Jährigen mit, dass er umgehend neue Bankunterlagen per Post erhalten werde. Nachdem einige Tage später immer noch keine Unterlagen bei ihm ankamen, schaute er auf seinen Kontostand und stellte fest, dass zum Zeitpunkt des Telefonats mit der angeblichen Bankmitarbeiterin mehrere Abbuchungen getätigt wurden. Der derzeitige finanzielle Schaden beläuft sich auf einen Wert im oberen vierstelligen Bereich.

