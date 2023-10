Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneute Beschädigung eines Baggers

Edenkoben/Maikammer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.10.2023, 16:00 Uhr bis 20.10.2023, 06:30 Uhr) kam es auf der Baustelle an der L512 zwischen Edenkoben und Maikammer erneut zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Bagger. Wie bereits am vergangenen Wochenende (siehe Pressemeldung vom 16.10.2023: https://s.rlp.de/ixLcb) wurden durch bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Baggers zerstört sowie zwei Toilettencontainer umgeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell