Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen sowie Unfallgegner gesucht

Appenhofen/B 38 bei Billigheim Ingenheim (ots)

Am 20.10.2023 gegen 17:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Landau ein schlangenlinienfahrender PKW auf der B 38 bei Billigheim-Ingenheim gemeldet. Da der PKW im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden konnte, wurde die Halteranschrift überprüft. Dort konnte der PKW samt Fahrerin auf dem Fahrersitz festgestellt werden. Beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug fiel die 41-jährige Fahrzeugführerin aus Frankweiler der Streife durch einen unsicheren Gang auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille. Zudem konnte am PKW der 41-Jährigen ein frischer Unfallschaden festgestellt werden. In einer ersten Befragung gab sie an, in Appenhofen mit einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen zu sein. Die Polizeiinspektion Landau sucht daher nach Zeugen, welche Hinweise zum Unfall und dem bislang unbekannten unfallbeteiligten Fahrzeug geben können. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau/Pfalz unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell