Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Aggressiver Mann

Maikammer (ots)

Am Mittwochabend musste die Polizei gegen einen 25 Jahre alten Mann den Taser einsetzen. Verschiedene Anwohner der Immengartenstraße meldeten eine männliche Person, welche in verschiedenen Vorgärten randalieren würde. Die Streife konnte den äußerst aggressiven Mann ausfindig machen. Den Anweisungen der Polizei leistete er keine Folge, weshalb der Taser eingesetzt werden musste. Im Anschluss daran konnte der Mann gefesselt und in eine Fachklinik gebracht werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die die Sachbeschädigungen mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

