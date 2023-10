Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sitzgruppe beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18.10.2023, 19 Uhr bis 19.10.2023, 9 Uhr) eine Sitzgruppe in der Friedhofstraße unmittelbar hinter dem Friedhof beschädigt. Hierbei wurde das Holz mit vermutlich Stofffetzen angekokelt. Zurückliegend kam es bereits am vergangenen Sonntag (TZ:15.10.203, 11 Uhr) zu einem kleineren Brand auf dem Feldweg zwischen Edenkoben und Maikammer und bereits letzte Woche zu kleinen Brandstellen, die von bislang unbekannten Jugendlichen angezündet wurden. Sachschaden entstand hierbei nicht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

