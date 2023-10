Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dreister Ladendieb, Feuerwehreinsatz, Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Montag gegen 9:25 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit einem Cone-Pedelec die Blaufelder Straße. Etwa auf Höhe einer dortigen Tankstelle stürzte er von seinem Rad und wurde dabei schwer verletzt.

Sulzbach-Laufen: Feuerwehreinsatz aufgrund eines Schwelbrandes

Gegen 13:45 Uhr am Montag bemerkte die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Hintere Farbhalde den Signalton eines Rauchmelders. Offenbar war es zu einem Schwelbrand in einem Zimmer im Obergeschoss gekommen. Die freiwillige Feuerwehr Sulzbach war mit drei Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz und verhinderte ein Übergreifend es Feuers auf das Gebäude. Dennoch entstand Sachschaden von etwa 30.000n Euro. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einer E-Zigarette aus.

Schwäbisch Hall: Besonders dreister Ladendieb

Gegen 17:15 Uhr am Montag versuchte ein besonders dreister Ladendieb einen Supermarkt im Steinbeisweg mit Waren im Gesamtwert von über 1.000 Euro zu verlassen ohne zu bezahlen. Zuvor hatte der 37-Jährige einen Rucksack und einen mitgeführten Reisekoffer mit verschiedenen Waren, darunter auch Kleidung und Elektrogeräten gefüllt. Mitarbeiter stoppten den Mann am Ausgang und verständigten die Polizei. Dem Langfinger droht nun eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell