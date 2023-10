Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener mit Pistole in Innenstadt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr ereignete. Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr die Schäfer Straße und übersah beim Einbiegen in die Gaildorfer Straße einen Pkw Renault, der in Richtung Gaildorf fuhr. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

Winnenden: Mann mit Pistole in Innenstadt

Es gab am Montagmittag wegen eines bewaffneten Mannes in der Winnender Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz. Mehreren Passanten fiel eine Person auf, die sichtbar betrunken zu Fuß unterwegs war und eine Pistole mit sich führte, die in seinem Hosenbund steckte. Der 54-jährige Tatverdächtige sei auch mit der offen getragenen Waffe in verschiedene Geschäfte gegangen. Es liegen aber bislang keine Erkenntnisse vor, dass der Tatverdächtige damit Personen bedroht hat. Mehrere besorgte Bürger haben nach ihren Feststellungen die Polizei alarmiert, die mit ca.10 Streifenwagenbesatzungen nach der Person suchten. Diese konnte dann an der Ecke Waiblinger Straße / Brückenstraße gesichtet und in Gewahrsam genommen werden. Die Pistole wurde sichergestellt. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole, die nicht geladen war. Gegen die betrunkene Person wurde nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, da sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht in Besitz eines Waffenscheins ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell