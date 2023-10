Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Scooter-Fahrer unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeistreife stoppte am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr im Obermühlenweg den Fahrer eines E-Scooters, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Den ersten Erkenntnissen nach war das Vehikel nicht wie gesetzlich vorgeschrieben versichert. Zudem ergaben sich bei dem 36-jährigen Scooter-Fahrer konkrete Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung. Einem weiteren Skooter-Fahrer untersagt die Polizei die Weiterfahrt, der am Sonntag kurz vor 18 Uhr in der Aspacher Straße gefahren war. Auch er stand den ersten Erkenntnissen nach unter einer Drogenbeeinflussung und war nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen.

Gegen beide Scooter-Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Großerlach: Motorradunfall

Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 14.30 Uhr die K 1902 zwischen Trauzenbach und Grab. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Schorndorf: Einbruch

Im Holzbergweg wurde zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Eindringlinge haben hierzu ein Fenster gewaltsam geöffnet und aus der Wohnung aufgefundenes Bargeld entwendet. Anwohner oder Passanten, denen in Tatortnähe Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Betrunkener Autofahrer missachtete Vorfahrt

Auf der L 1140 zwischen Schwaikheim und Hohenacker ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 79-jähriger Opel-Fahrer die Zufahrtsstraße vom Zillhardtshof, bog dort nach links auf die L 1140 ein und übersah hierbei die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der in Richtung Schwaikheim fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Motorradfahrer schwer verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 79-jährige Unfallverursacher war alkoholisiert. Ein von der Polizei durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille, weshalb eine Blutuntersuchung durchgeführt werden musste.

Waiblingen: Zeugen gesucht

Ein Golf-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 15.20 Uhr von Stuttgart kommend die B 14 und wechselte auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Süd auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er einen Audi-Fahrer, der zur Vermeidung eines Unfalls nach links ausweichen musste und hierbei von der Fahrbahn abkam und an der Leitschutzplanke vorbeischrammte. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des schwarzen VW Golf fuhr ohne anzuhalten weiter. Unfallzeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei

Eine Polizeistreife stellte am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr einen Autofahrer auf der B 14 fest, der unsicher und in Schlangenlinien fahrend unterwegs in Richtung Aalen war. Er fuhr bei der Ausfahrt Waiblingen Mitte von der Bundesstraße ab und setzte seine Fahrt unbeirrt vor, obwohl die Polizeistreife Haltesignale gab. Beim Einbiegen in die Ludwigsburger Straße war der Autofahrer deutlich zu schnell und überfuhr einen dortigen Bordstein, woraufhin das Fahrzeug mit einem Reifenschaden stehen blieb. Der 20-jährige Autofahrer stieg umgehend aus und rannte davon. Die Beamten gingen hinterher und hielten die Person fest. Diese war alkoholisiert und stand den ersten Feststellungen nach unter Drogeneinwirkung. Das Fahrzeug hatte er unberechtigt in Gebrauch. Es wurden gegen den Autofahrer entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell