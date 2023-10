Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall in Heubach

Aalen (ots)

Heubach: Unfallflucht mit verletzter Person

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:09 Uhr kam es in der Böbinger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer fuhr dort in Richtung Böbingen. Dort kam das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit erst nach rechts gegen den Randstein, überfuhr in der Folge die Gegenfahrspur und kam auf den Fußweg links der Fahrbahn. Dort erfasste das Fahrzeug einen 18-jährigen Fußgänger. Danach entfernte sich der Fahrer mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle und ließ den Fußgänger schwerverletzt zurück. Im Bereich Böbingen kam es zu weiteren gefährlichen Manövern des Fahrers. Dieser konnte, nachdem er sein Pkw geparkt hatte, durch einen Zeugen gestellt werden und wurde schließlich durch eine Streifenbesatzung übernommen. Der Fahrer stand unter sehr starkem Alkoholeinfluss. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

