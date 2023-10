Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befand sich ein 21-Jähriger im Bereich vom Dietrich-Bonhoefer-Platz und versuchte wahllos auf mehrere Passanten loszugehen. Zu tatsächlichen Angriffen kam es allerdings nicht. Gegenüber der hinzugerufenen Besatzung eines Rettungswagens verhielt sich der Mann sehr aggressiv, weshalb mehrere Streifen der Polizei an die Örtlichkeit entsandt wurden. Obwohl der Mann, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, unter Kontrolle gebracht werden konnte, gelang es ihm, einen Polizeibeamten in den Arm zu beißen, was zu einer leichten Verletzung führte. Darüber hinaus versuchte er ständig die eingesetzten Polizeibeamten zu treten und stieß zahlreiche Bedrohungen und Beleidigungen aus. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

