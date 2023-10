POL-AA: Fellbach: Senior kaufte überteuerte Armbanduhren

Aalen (ots) - Aalen: Parkrempler Beim Ausparken beschädigte eine 39-Jährige am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW Passat ein in der Taunusstraße abgestelltes Wohnmobil, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Aalen: Unfallflucht Am Donnerstag ist der Polizei eine Unfallflucht gemeldet ...

