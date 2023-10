Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mit Spielzeugwaffe gedroht - Messer wurde sichergestellt - Unfallflucht - Illegal Schutt abgelegt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte eine 39-Jährige am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW Passat ein in der Taunusstraße abgestelltes Wohnmobil, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Am Donnerstag ist der Polizei eine Unfallflucht gemeldet worden. Gegen 10:55 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein blauer Volvo mit vermutlich HDH-Kennzeichen beim Rangieren in der Bahnhofstraße einen dort geparkten Golf touchierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Dieser wird als Mitte 50 mit grauen Haaren und Brille beschrieben. Weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Mit Spielzeugwaffe gedroht

Zwei 17 und 19 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, am Donnerstagabend eine 19-Jährige bedroht zu haben. Die Frau gab an, dass sie sich gegen 18.50 Uhr am Busbahnhof aufhielt, wo sie auf einer Bank saß. Der 17-Jährige blieb wohl unmittelbar vor ihr stehen, zog sein T-Shirt hoch und zeigte der jungen Frau eine Waffe, die in seinem Hosenbund steckte. Die 19-Jährige fühlte sich durch das Verhalten des Jugendlichen bedroht. Nachdem sie ihn ansprach ging er jedoch zusammen mit seinem Begleiter davon. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen fuhren daraufhin den Bahnhof an. Die beiden jungen Männer konnten in einem Zug sitzend angetroffen und kontrolliert werden. Bei der, von dem 17-Jährigen mitgeführten, Waffe handelte es sich um eine Spielzeugwaffe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf die Straße entlassen; der 17-Jährige wurde nach Hause gebracht. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder ebenfalls bedroht oder eingeschüchtert wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen: Messer wurde sichergestellt

Am Donnerstagnachmittag, um kurz vor 16 Uhr, bedrohte ein 55-Jähriger in der Nägeleshofstraße eine 11-Jährige und ihr Geschwisterkind mit einem Messer. Das Kind befand sich auf dem Heimweg nach der Schule, als der Mann sich in den Weg stellte, das Messer zeigte und eine Drohung aussprach. Die Kinder flüchteten sich in ein nahe gelegenes Fitness-Studio in Hofherrnweiler, wo sie von ihrem Vater abgeholt wurden. Von Beamten des Aalener Polizeireviers konnte der 55-Jährige angetroffen und kontrolliert werden. Das Messer wurde sichergestellt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 55-Jähriger seinen VW Mutlivan am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Walkstraße anhalten. Eine 60-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: 3000 Euro Schaden

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 30-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem BMW beim Einparken einen im Biberweg stehenden VW Polo streifte.

Riesbürg: Illegal Schutt abgelegt

Unbekannte entsorgten an der Eger auf einer Strecke von rund 500 Metern an vier Stellen Felsgestein, welche zum Teil auch ins Bachbett stürzte. Der Schutt dürfte über das vergangene Wochenende abgelegt worden sein. Der Bereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen bittet unter Tel.: 07961/9300 um sachdienliche Hinweise.

Schwäbisch Gmünd: In Gewahrsam genommen

Nachdem ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Vorplatz des Schwäbisch Gmünder Bahnhofs lautstark verfassungsfeindliche Parolen grölte und dies dann auch in Gegenwart der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten tat, wurde der betrunkene Mann bis 21 Uhr in Polizeigewahrsam genommen.

Spraitbach: Fahrzeug aufgebrochen

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr bis Donnerstagmittag 12 Uhr, öffneten Unbekannte die Fahrzeugtüre eines Dacia, der in einem Hof in der Susastraße abgestellt war. Die Diebe durchsuchten das Fahrzeuginnere und versuchten dann offensichtlich, das Fahrzeug kurzzuschließen, was jedoch nicht gelang. Der an dem Fahrzeug verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

