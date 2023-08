Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag befuhr eine 49jährige mit ihrem Seat die Ettersburger Straße in Richtung Ettersbergsiedlung, als ein Reh die Fahrbahn querte. Das Tier wurde bei dem Unfall zwar verletzt, konnte jedoch anschließend in den Wald flüchten. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert um die Fährte des Tieres aufzunehmen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, jedoch konnte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

