Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein, dafür mit Drogen und falschen Kennzeichen unterwegs

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag kontrollierten Weimarer Polizeibeamte in der Buttelstedter Straße einen Pkw Peugeot. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 40jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dafür schlug ein Drogenvortest an und die Kennzeichen gehörten auch nicht an den Pkw. Die Nachfrage bei dem eigentlichen Besitzer der Kennzeichen ergab, dass sie von seinem Fahrzeug entwendet wurden. In Summe erwarten den Mann Anzeigen wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss und Kennzeichenmissbrauch. Nach einer Blutentnahme im Klinikum konnte der Mann schließlich nach Hause laufen.

