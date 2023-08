Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fische ringen nach Luft

Weimar (ots)

Zum wiederholten Mal wurden am Sonntagvormittag im Teich des Weimarhallenparks tote und nach Luft schnappende Fische festgestellt. Der Teich war nicht genügend umgewälzt worden, so dass das Wasser kippte und nicht mehr genug Sauerstoff für die Fische vorhanden war. Die Feuerwehr rückte mit Tauchpumpen an um das Wasser-Klima für die Fische wieder zu verbessern.

