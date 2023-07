Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230712 - 0825 Frankfurt - Frankfurter Berg: 50-Jähriger bedroht Marktmitarbeiter - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 11. Juli 2023, kam es im Stadtteil Frankfurter Berg zu einem räuberischen Diebstahl, als ein 50-Jähriger in einem Geschäft ein Getränk nicht bezahlte und ein Mitarbeiter ihn bemerkte. Dann zog der Mann ein Messer.

Der spätere Beschuldigte betrat gegen 8.25 Uhr den Lebensmittelmarkt im Berkersheimer Weg und entnahm aus einem Regal eine Wasserflasche, die er in eine Tasche steckte und an der Kasse nicht bezahlte. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann nach dem Kassenbereich an. Dieser reagierte jedoch aggressiv, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte, wobei sich der Mitarbeiter leicht verletzte. In weiteren Verlauf zog der ertappte 50-Jährige aus seinem Holster ein Messer und bedrohte den Angestellten, weshalb dieser daraufhin Abstand nahm. Der renitente Mann verließ anschließend den Laden und entfernte sich zunächst.

Im Rahmen der Ermittlungen trafen Polizeibeamte den 50-Jährigen an seiner Wohnanschrift an, nahmen ihn dort fest und stellten auch Messer und Holster sicher. Sie verbrachten ihn zur Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell