Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Raub in Jena durch zwei Rumäninnen

Jena (ots)

Eine 46-jährige Beschuldigte (rumänisch) und eine 39-jährige Beschuldigte (rumänisch) baten die 84-jährige Geschädigte am Freitagmittag an ihrer Wohnungstür unter Vorzeigen eines Zettels um Geld. Als sich die Geschädigte den Zettel genauer ansehen wollte, wurde sie gewaltsam zur Seite gedrängt und die beiden Beschuldigten drangen unberechtigt in die Wohnung ein. Hiergegen setzte sich die 84-Jährige im Wohnungsflur durch Schreie und einen Biss in die Schulter einer Beschuldigten zur Wehr bis die Beschuldigten schlussendlich ohne Beute flüchteten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden beide Beschuldigte im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Haftrichtervorführung wurde die 46-jährige Rumänin einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Bei der 39-Jährigen war der, strafprozessual geforderte, dringende Tatverdacht nicht gegeben.

