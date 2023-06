Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Motorradfahrer tödlich verletzt

Hildesheim (ots)

Giesen /B6 - (jb) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 04.06.2023 gg. 15.16 Uhr auf der B6 in Höhe Ahrbergen Süd. Nach Zeugenangaben befuhr eine 33-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Renault die B6 aus Richtung Hildesheim in Fahrtrichtung Sarstedt. In Höhe Ahrbergen Süd will sie nach links bei grünlichtzeigender Ampel in die Hildesheimer Str. abbiegen. Zeitgleich befährt ein 21-jähriger Langenhagener mit seinem Motorrad die B6 aus Richtung Sarstedt in Fahrtrichtung Hildesheim und quert die o. g. Kreuzung. Während des Abbiegevorgangs kollidiert der Renault frontal mit dem Motorrad. Der Fahrer wird von seinem Motorrad geschleudert, kollidiert mit dem Pkw und kommt auf der Straße zum Liegen. Trotz sofortiger Hilfe durch andere Verkehrsteilnehmer verstirbt der Motorradfahrer im Krankenhaus. Die Renaultfahrerin erleidet einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18000 Euro. Die Fahrbahn der B6 musste bis 20.25 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell