Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrlässige Brandstiftung in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem (gen) - Am Abend des 04.06.2023 wurden die Freiwillige Feuerwehr Bockenem und die Polizei Bad Salzdetfurth zu einem Kleinbrand im Stadtgebiet Bockenem gerufen. An der Ortshäuser Straße geriet eine ca. 6 qm große Fläche Schilf am Rand des Stadtparks in Brand. Am Einsatzort wurden verschmorte Plastikreste gefunden, sodass davon auszugehen ist, dass hier spaßeshalber gezündelt wurde und das Schilf infolgedessen in Brand geriet. Darüber hinaus befanden sich Schwimmkleidung und ein Neoprenanzug am Brandort.

Zeugen, die im Bereich des Stadtparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu vermeintlichen Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

