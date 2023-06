Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Altstadtfest in Bad Salzdetfurth - Polizei zieht positive Bilanz

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (bef). Vom 02.06.2023 bis zum 04.06.2023 fand im Innenstadtbereich der Stadt Bad Salzdetfurth das alljährliche Altstadtfest statt. In diesem Kontext war auch die Polizei mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Veranstaltung zu begleiten.

Wie bereits im Jahr zuvor, lockte das Fest über das gesamte Wochenende mehrere tausend Besucher in die Stadt. Vor allem in den Abendstunden des 02. und 03.06.2023 war die Veranstaltung ein beliebtes Ziel, sodass jeweils eine mittlere vierstellige Personenanzahl auf dem Gelände aufhältig war.

Insgesamt verlief das Altstadtfest an allen drei Tagen größtenteils friedlich ab. Die Bad Salzdetfurther Polizei musste am Rande der Feierlichkeiten nur in einigen Fällen tätig werden. In den Abendstunden des 02.06.2023 wurden u.a. im Rahmen von Personenkontrollen mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine versuchte Sachbeschädigung durch gewaltsames Umklappen eines Pkw-Außenspiegels festgestellt. In den frühen Morgenstunden des 04.06.2023 kam es am Rande des Veranstaltungsgeländes im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 33-Jährigen. In wenigen weiteren Fällen mussten die Einsatzkräfte bei verbalen Auseinandersetzungen schlichtend tätig werden, ohne dass es zu Straftaten kam.

