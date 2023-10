Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 16:45 Uhr ereignete sich in der Neuen Nördlinger Straße auf Höhe vom Ipftreff ein Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Den polizeilichen Feststellungen nach, bog eine 65-Jährige mit ihrem VW Tiguan vom Parkplatz des Ipftreff auf die Neue Nördlinger Straße nach rechts in Richtung Nördlingen ab. Gleichzeitig bog eine 83-Jährige mit ihrem PKW Daimler, von der Kirchheimer Straße kommend, nach links in Richtung Nördlingen ab. Kurz nach der Zufahrt zum Ipftreff-Parkplatz kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Da beide Fahrzeugführerinnen den Unfallhergang unterschiedlich schildern, werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 in Verbindung zu setzen.

Heubach: Bei Unfall überschlagen

Am Freitag gegen 23:05 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Gmünder Straße in Richtung Buch mit seinem PKW Opel. Wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor er ausgangs des Kreisverkehrs Bargauer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Verkehrsinsel. Das Auto überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurde ein 22-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der 18-Jährige sowie zwei weitere 19- und 24-jährige Mitfahrer blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

