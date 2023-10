Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dieseldiebstahl - Unfallflucht - Autoscheibe eingeschlagen - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Dieseldiebstahl

Im Verlaufe des Wochenendes wurde Diesel aus einem Lkw abgezapft, der in der Daimlerstraße unterhalb eines Möbelhauses abgestellt war. Entwendet wurden ca. 480 Liter Diesel. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegengenommen.

Neresheim: Kontrolle über Motorrad verloren

Am Sonntag gegen 16:40 Uhr geriet ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Kurve auf der L2033 zwischen Härtsfeldsee und der Abzweigung Abtei Neresheim auf den Grünstreifen. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam auf die Gegenfahrbahn und streifte einen dort fahrenden Audi eines 18-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3400 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aalen: Fußgänger erfasst und geflüchtet

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger an der Kreuzung Kantstraße/Hegelstraße am Samstagfrüh ist der Fahrer eines weißen Ford Transit von der Unfallstelle geflüchtet. Ein 19-jähriger Fußgänger wollte gegen 10 Uhr die Fahrbahn der Hegelstraße zu Fuß überqueren, als ein weißer Transporter den Fußgänger erfasste. Dieser wurde infolgedessen leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Ford Transit Fahrer, welcher zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Autoscheibe eingeschlagen

Am Freitag stellte ein 77-Jähriger seinen Mercedes auf einem Hotelparkplatz in der Wolfgangstraße ab. Als er am Sonntag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen war und sein Mobiltelefon entwendet wurde. Hinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Unterschneidheim/Zipplingen: Sachbeschädigung an Hofladen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verstreuten bislang Unbekannte ein kalkähnliches Pulver im Verkaufsraum eines Hofladens in der Wilflinger Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Ellwangen: Handy entwendet

Am Samstag wurde ein 31-Jähriger in der Stadtfischergasse von einem unbekannten Mann angesprochen und umarmt. Zuhause angekommen stellte der 31-Jährige fest, dass ihm der Unbekannte dabei wohl sein Handy aus der Hosentasche gestohlen hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Waldstetten: Fußgängerin schwer verletzt

Eine 22-jährige Fußgängerin trat am Sonntag, gegen 20:45 Uhr auf die Fahrbahn der Schorrenweiherstraße. Hierbei wurde sie von dem Anhänger eines vorbeifahrenden Audi eines 53-Jährigen erfasst. Infolgedessen fiel die Frau zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.

Gschwend: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 15:30 Uhr die K3252 von der L1050 kommend in Richtung Horlachen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Anschließend wurde der Mazda vom Baum abgewiesen und kam schlussendlich in einer Böschung unterhalb der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten im Zug

Im Zug von Stuttgart nach Aalen ist es am Samstag zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 19-Jähriger befand sich gegen 00:30 Uhr gemeinsam mit seinen zwei Freunden im Zug nach Aalen. Hierbei führte er ein Gespräch mit einem bislang Unbekannten. Aus dem Gespräch entwickelte sich wohl eine verbale Streitigkeit in deren Folge der Unbekannte den 19-Jährigen körperlich attackiert haben sollen. Der Unbekannte verließ den Zug anschließend in Schwäbisch Gmünd. Der Mann wird als etwa 50-60 Jahre alt beschrieben, hatte eine Halbglatze und trug ein kurzes T-Shirt und eine lange blaue Hose. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

