Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Roller entwendet - Unbekannte verursachen rund 50.000 Euro Schaden - Rückstau übersehen

Aalen (ots)

Aalen: Rückstau übersehen - aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen ereignete. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Immenhofen auf einen verkehrsbedingt stehenden Mercedes Benz Citaro auf. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt; er wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Roller entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 3 Uhr einen Xiaomi Elektroroller 4 Pro im Wert von rund 600 Euro. Das Fahrzeug war unter der Hochbrücke in der Alten Heidenheimer Straße abgestellt. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Unbekannte verursachen rund 50.000 Euro Schaden

Auf rund 50.000 Euro wird der Gesamtschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Samstagabend 20 Uhr und Montagmorgen 7.45 Uhr verursachten. Auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Im Benzfeld" montierten die Täter an insgesamt fünf nicht zugelassenen Audi A6, A7, S6 und RS6 jeweils alle vier Alufelgen samt Sommerreifen ab. An einem sechsten Fahrzeug, bauten die Unbekannten die komplette Karbonbremsanlage aus und entwendeten auch diese. Derzeit ist noch nicht klar, ob durch das Aufbocken der Fahrzeuge zusätzlicher Sachschaden entstanden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell