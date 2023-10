Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch, BEtrunkener AUtofahrer - wer wurde gefährdet?, Brand, Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Kreßberg-Bergbronn: Versuchter Einbruch

Offenbar versuchten Unbekannte sich zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 15:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im Hofwiesenweg zu verschaffen. Dabei scheiterten sie jedoch an der Wohnungstür.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Frankenhardt: Betrunkener Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Geschädigte gesucht

Ein 64-jähriger Daimler-Fahrer befuhr am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr B 290 in Crailsheim aus Richtung Bullinger Eck kommend in Richtung Ellwangen. Offenbar stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss und kam bei seiner Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten dem Daimler-Fahrer ausweichen. Durch einen Zeugen wurde der Fahrer letztlich der Polizei gemeldet. Bei einer anschließenden Kontrolle durch Polizeibeamte wurde bei dem Mann Alkoholgeruch im Atem festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann musste in der Folge für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund der Allgemeinverfassung des 64-Jährigen wurde er zudem zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Die Polizei Crailsheim bittet Verkehrsteilnehmer, welche durch den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Satteldorf-Helmshofen: Brand eines Wäschetrockners

Gegen 15:10 Uhr am Sonntag wurde der Brand eines Wäschetrockners gemeldet. Offenbar war dieser aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer konnte von Bewohnern vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Diese nahm dann noch Nachlöscharbeiten vor. Es entstand lediglich an dem Gerät ein Schaden, das Gebäude blieb unversehrt.

Schwäbisch Hall-Hessental: Auto zerkratzt

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz in der Margarete-Gutöhrlein-Straße geparkten Nissan Infiniti. An dem PKW entstand so ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell