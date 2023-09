Polizei Homberg

POL-HR: Zeugen zu Einbruch in Sportlerheim in Wabern - Zennern gesucht

Homberg (ots)

Wabern - Zennern

Tatzeit: Donnerstag, 14.09.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 15.09.2023, 17:30 Uhr

Unbekannte sind in das Sportlerheim in der Straße "Am Sportplatz 1" in Wabern-Zennern eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster des Vereinsheims ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Innenbereich brachen sie den Getränkekühlschrank auf und entwendeten eine Getränkekasse mit Bargeld. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05622/99660

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell