Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Uhrenhändler macht Rechnung ohne Zoll

Weil am Rhein (ots)

Zollbeamte des Hauptzollamts Lörrach fanden bei einer verdachtslosen Kontrolle zwei Uhren im Wert von insgesamt rund 19.000 Euro in zwei Päckchen, die ein Schweizer Uhrenhändler gerade in Weil am Rhein zur Post bringen wollte. Die Frage der Zöllner nach anmeldepflichtigen Gegenständen verneinte der Mann. Bei der anschließenden Kontrolle der Päckchen fanden die Zollbeamten zwei Armbanduhren von verschiedenen Luxusmarken. Daraufhin erklärte der Uhrenhändler, dass es sich um gebrauchte Uhren handle und er diese zu ihren Käufern in Deutschland versenden wolle. Diese Aussage stützten auch die vorgelegten Rechnungen des Mannes. Da der Mann die Uhren beim Zoll nicht anmeldete, leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen ihn ein. Auch die Einfuhrabgaben von rund 3.600 Euro musste Besitzer zahlen.

