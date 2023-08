Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zufallsfund von Zollbeamten endet mit hoher Geldstrafe

Eher zufällig stießen Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Räumlichkeiten eines 36-jährigen Unternehmers aus dem Raum Lahr auf Waffen und Munition, für welche der Mann keine Erlaubnis vorweisen konnte. Die Zöllner hatten sich mit einem Durchsuchungsbeschluss des zuständigen Ermittlungsrichters zunächst Zugang zu den Firmen- und Privaträumen des Mannes verschafft, da dieser im Verdacht stand, Arbeitnehmer zum Teil schwarz bezahlt und so auch Sozialabgaben nicht korrekt abgeführt zu haben. Für die dabei aufgefundenen Waffen konnte der Mann keine Bewilligung vorweisen. Das Amtsgericht Lahr hat ihn deshalb nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.400 Euro verurteilt, sowie Waffen und Munition eingezogen.

In einem weiteren, von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Standort Offenburg ermittelten Verfahren gegen einen im Raum Kehl ansässigen Bauunternehmer hatte das Amtsgericht Kehl eine Geldstrafe in Höhe von 9.000 verhängt. Auch dieser Beschuldigte hatte nachweislich für vier Arbeitnehmer über einen Zeitraum von mehreren Monaten Beiträge in Höhe von rund 20.000 Euro den Sozialkassen vorenthalten. Beide Strafbefehle sind inzwischen rechtskräftig.

