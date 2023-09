Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Maibaum droht umzustürzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montag kam es in den Abendstunden zu einem ungewöhnlichem Einsatz im Stadtteil Saarn. Gegen 19:40 Uhr wurde durch aufmerksame Bürger der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim gemeldet, dass ein Baum auf die Düsseldorfer Straße zu fallen droht. Vor Ort wurden die alarmierten Einsatzkräfte zu einem Maibaum geführt, der im unteren Bereich gebrochen war. Um den Baum sichern zu können, wurde ein Teleskoplader zusätzlich zum HLF und zur Drehleiter entsandt. Nach Eintreffen der nachgeforderten Kräfte wurde der Baum mittels Manitou gesichert, die Abspannseile entfernt und der Baum anschließend zu Boden gelassen. All dies geschah unter tatkräftiger Hilfe der Mitglieder des Bürgervereins, die den Baum haben aufstellen lassen. Vermutlich brach der Stamm des Maibaum durch das Unwetter und der dabei auftretenden Winde. Nach circa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. (ME)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell