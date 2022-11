Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betrüger erbeuten am Feiertag fünfstelligen Eurobetrag

Gronau (ots)

Indem er sich als Mitarbeiter der Postbank ausgab, ergaunerte ein Betrüger Geld im unteren fünfstelligen Bereich. Ein akzentfrei deutsch sprechender Anrufer habe ihr am Dienstag geschildert, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto gekommen sei, gab eine Gronauerin an. Der Betrüger wies die Geschädigte an, ihm die Zugangsdaten zum Online-Konto zu sagen, damit der Fall geklärt werden könne. Bis dahin gab es jedoch keine Auffälligkeiten - nun sehr wohl. In zwei Schritten überwies der Unbekannte Geld in Echtzeit von dem Konto der Gronauerin. (db)

