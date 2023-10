Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Einbrüche - Balkonbrand

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Eichenstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer streifte am Montag gegen 11:30 Uhr in der Schmidener Straße den Honda einer 77 Jahre alten Autofahrerin und fuhr anschließend weiter, ohne die Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Remshalden-Geradstetten: Einbruch

Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe am Montagvormittag in ein Wohnhaus in der August-Lämmle-Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein goldenes Armband sowie ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Balkonbrand

In der Nacht auf Dienstag gegen 2:30 Uhr kam es im Beethovenweg zum Brandausbruch auf einem Balkon. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Bewohner das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Hierbei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der Polizeiposten Remshalden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Plüderhausen: Wohnungseinbruch

Ein unbekannter Einbrecher drang am Montagabend gegen 20.45 Uhr im Rilkeweg in ein Wohnhaus ein. Hierzu hebelte er eine Terrassentür auf und begab sich in die Wohnung, wo er aufgefundenes Bargeld entwendete. Als der Eindringling ins Schlafzimmer ging wachte der Bewohner auf, woraufhin der Täter flüchtete. Anwohner oder Passanten, die am Montagabend Verdächtiges zum Tatgeschehen wahrnahmen, sollten sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

